В администрации Владимирского округа нашли заявление о пересчете итогов выборов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский опубликовал на своей странице в Facebook фотографию заявления в ИКМО «Владимирский округ» от кандидата-единоросса Игоря Карцева с просьбой пересчитать «муниципальные» бюллетени.

Фотографию заявления сделала член ИКМО с правом решающего голоса Леокадия Френкель в помещении муниципальной избирательной комиссии, сообщил ЗАКС.Ру Вишневский. Он отметил, что на документе не стоит даты.

Вишневский также рассказал, что в ИКМО была драка, в ходе которой у Френкель отняли телефон.

- Совершенно понятно, что это следствие нашего отказа сдавать им Литейный округ, - заявил депутат.

Ранее он написал в соцсетях, что единороссы предлагали «яблочникам» поддержать их кандидата на пост главы МО «Литейный округ», припугнув их попытками отменить выборы в других муниципалитетах Центрального района.

Согласно данным, загруженным в ГАС «Выборы», оппозиция получила большинство мест в местном совете Владимирского округа, однако избирательная комиссия муниципалитета не может собраться, чтобы утвердить итоги выборов. Оппозиционеры полагают, что время тянут специально, чтобы подготовить фальсификацию во время пересчета голосов.

Фото: Леокадия Френкель

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