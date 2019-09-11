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16:23

Партия роста выступила за пересчёт результатов выборов в МО №54

фото ЗакС политика Партия роста выступила за пересчёт результатов выборов в МО №54

Депутат Законодательного собрания и член фракции «Партия Роста» Сергей Трохманенко сообщил в разговоре с ЗАКС.Ру, что Партия роста не согласна с результатами выборов в МО №54. По его мнению, там Партия должна была получить больше мандатов. Согласно данным ГАС «Выборы», у партии 7 мандатов из 20. 

При этом, пересчёт должен проходить под строгим контролем, заметил Трохманенко. Он уточнил, что на пересчёт должны прийти и наблюдатели, и кандидаты, и все члены комиссий.

- Все должны увидеть, что не было вскрыто, что галочки не появились или наоборот. Под контролем обязательно, потому что это жульничество. Горизбирком стал методическим центром по фальсификации выборов, - считает депутат.

Напомним, ранее «Обьединенные демократы» сообщили, что член ТИК №5 Рахбар Спешилова требует провести пересчёт итогов голосования по одному из округов МО №54. 

Напомним, в 2018 году Спешилову лишили должности председателя ТИК №5. Этого требовал в том числе депутат Законодательного собрания Игорь Высоцкий. По его мнению, Спешилова во время прошлых избирательных кампаний действовала в интересах Константина Серова, который тогда еще был главой Невского района. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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