Пивоваров: Число избранных мундепов от оппозиции близко к тому, чтобы побороть муниципальный фильтр

Согласно первоначальному подсчету голосов на выборах в муниципальные депутаты, те, кого можно без зазрения совести назвать оппозиционерами, получили места в советах в приличном количестве, сориентировал радиослушателей "Эха Петербурга" политик Андрей Пивоваров. По его приблизительным прикидкам, это близко к тем условиям, которые выставляет перед кандидатами в губернаторы так называемый "фильтр". Иными словами, результата на прошедших выборах может хватить, чтобы до следующих выборов главы Петербурга Горизибирком был вынужден допустить независимого кандидата.

"По тому распределению, которое у нас есть, очень близко к 70% покрытых оппозиционерами муниципалитетов. Если мы объединимся с эсерами и с "Яблоком", то эта возможность есть", - рассказал координатор "Объединенных демократов".

Речь, по его словам, пока идет о 250-300 изначально избранных оппонентах власти.

Однако, после пересчета голосов, произошедшего в ряде округов на крайне сомнительных основаниях, голоса отняли, в частности, у таких ярких активистов, как Марианна Бакан и Илья Сиялов. Пересчет, например, проходит также и в МО "Остров Декабристов", где "яблочники" чуют недоброе. Таким образом, число тех, кто попадет в советы в конечном счете, может оказаться недостаточным для диктата единороссов как главной преграды и движущей силы муниципального фильтра.

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