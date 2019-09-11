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17:14

Активисты возмущены началом строительных работ на Тележной улице

фото ЗакС политика Активисты возмущены началом строительных работ на Тележной улице

Активисты, "населяющие" протестную группу "Вконтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания", недовольны той, по их мнению, наглостью, с которой начались строительные работы (привоз техники и забивание свай) по адресу Тележная улица, 32. Наглость проявилась в том, что старт произошел сразу на следующий день после выборов, когда, выиграв, действующая власть смогла "расслабиться", и в том, что не было проведено повторного публичного слушания по проекту, к которому имеется масса претензий. Градозащитники напоминают всем неравнодушным об имеющихся конкретных нарушениях и недочетах проекта жилого комплекса "Новый Невский", который собираются "воткнуть" посередине малоэтажной дореволюционной архитектуры.

"Чтобы «воткнуть» побольше метров и квартир, часть парковочных мест для жителей «Нового Невского» были «нарисованы» в ближайших дворах. Только изображены они настолько плотно и в таких местах, что поставь там машины, не останется пожарного проезда. В некоторых указанных зонах нереально разместить две машины напротив друг друга", - гласит одна из деталей.

Кроме того, говорится о том, что жильцы новостроек будут пользоваться детской площадкой близлежащей гимназии, что вряд ли руководству гимназии будет по душе.

Выдвигается также предположение о том, что глава района Максим Мейксин чувствует себя "временщиком", если не решает столь болезненную проблему, как возведение "Нового Невского". От него требуют "решительных действий".

Тележная улица печально известна еще и тем, что за сохранение старинных домов ровно напротив стройки, находящихся в аварийном состоянии, годами бьются градозащитники.

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Фотография: "Центральный район за комфортную среду обитания"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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