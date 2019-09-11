Активисты возмущены началом строительных работ на Тележной улице

Активисты, "населяющие" протестную группу "Вконтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания", недовольны той, по их мнению, наглостью, с которой начались строительные работы (привоз техники и забивание свай) по адресу Тележная улица, 32. Наглость проявилась в том, что старт произошел сразу на следующий день после выборов, когда, выиграв, действующая власть смогла "расслабиться", и в том, что не было проведено повторного публичного слушания по проекту, к которому имеется масса претензий. Градозащитники напоминают всем неравнодушным об имеющихся конкретных нарушениях и недочетах проекта жилого комплекса "Новый Невский", который собираются "воткнуть" посередине малоэтажной дореволюционной архитектуры.

"Чтобы «воткнуть» побольше метров и квартир, часть парковочных мест для жителей «Нового Невского» были «нарисованы» в ближайших дворах. Только изображены они настолько плотно и в таких местах, что поставь там машины, не останется пожарного проезда. В некоторых указанных зонах нереально разместить две машины напротив друг друга", - гласит одна из деталей.

Кроме того, говорится о том, что жильцы новостроек будут пользоваться детской площадкой близлежащей гимназии, что вряд ли руководству гимназии будет по душе.

Выдвигается также предположение о том, что глава района Максим Мейксин чувствует себя "временщиком", если не решает столь болезненную проблему, как возведение "Нового Невского". От него требуют "решительных действий".

Тележная улица печально известна еще и тем, что за сохранение старинных домов ровно напротив стройки, находящихся в аварийном состоянии, годами бьются градозащитники.

Фотография: "Центральный район за комфортную среду обитания"

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