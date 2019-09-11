Превысившая должностные полномочия экс-чиновница Смольного отделалась штрафом

Смольнинский райсуд постановил, что экс-глава юридического комитета Смольного Юлия Осипова повинна в превышении должностных полномочий, в связи с чем её назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, пишет "Мойка 78".

Как полагают следователи, с 2015 по 2017 год Осипова будучи первым зампредом комитета незаконно обогатилась за счет своих подчиненных. Она наказала сотрудникам юридического подразделения Смольного разрабатывать документы для нужд органов госвласти Петербурга, однако документооборотом должна была заниматься компания, получившая на это подряд.

За работы Осипова получила более 10 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Примечательно, но изначально в деле фигурировала сумма в 14 млн рублей, а статья, по которой проходила экс-чиновница - мошенничество в особо крупном размере.

В ноябре 2018 года Куйбышевский райсуд отправил Осипову под домашний арест, который в феврале 2019-го был отменен и женщину отпустили под залог в 500 тысяч рублей.

Пока бывшая сотрудница Смольного сидела под арестом, она полностью раскаялась в содеянном.

Во время заседания потерпевшая сторона в лице Петербурга известила, что "вред заглажен", поэтому извинения чиновницы приняты.

Прокурор настаивал на условном сроке, однако суд прислушался к адвокатам подсудимой и выбрал штраф.