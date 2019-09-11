Губернатором Вологодской области переизбран её прежний глава Олег Кувшинников

Жители Вологодской области, как и многие другие россияне, 8 сентября выбирали нового главу региона. Сегодня, 11 сентября, местная избирательная комиссия подвела наконец финальные итоги голосования: губернатором региона переизбран его действующий руководитель Олег Кувшинников, информирует ТАСС. Он победил с результатом 60,79% голосов.

"Сегодня состоялось заседание Избирательной комиссии Вологодской области, подписан итоговый протокол, установлены итоги голосования. Выборы состоялись, с результатом в 60,79% победил Кувшинников Олег Александрович. Единогласно, без особых мнений протокол был подписан", - поделился в беседе с агентством председатель областного избиркома.