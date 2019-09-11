Зюганов оценил попадание 13 однопартийцев в Мосгордуму

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал итоги выборов в Мосгордуму, где, по сравнению с предыдущим созывом, число его соратников увеличилось почти втрое (13 вместо 5).

"Благодарю всех, кто голосовал, поддерживал, кто помогал, кто присутствовал. Одновременно благодарю всех москвичей за то, что они, по сути дела, своим голосованием обеспечили левоцентристский поворот в политике и в реализации нашей программы", - приводит его слова РИА "Новости".

Всего разыгрывалось 45 мандатов.

Отметим, что не в последнюю очередь заметная доля коммунистов оказалась в московском парламенте оказалась там по призыву Алексея Навального, предложившего проект "умное голосование" и в ряде округов призвавшего голосовать за кандидатов от КПРФ. Несмотря на это, Зюганов не только не склонен благодарить оппозиционера, но еще и со сцены клеймит его и его сторонников тем, что якобы они отрабатывают иностранные деньги и являются врагами страны: "мы это уже проходили". Непосредственно "навальнинских" единомышленников до выборов не допустили вовсе.