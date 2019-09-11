Яшин ушел с судебного заседания о якобы вытоптанном оппозиционерами газоне

На рассмотрении иска ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам скандально разогнанной московской акции протеста 27 июля не нашел в себе сил оставаться до конца оппозиционер Илья Яшин, которого тоже причисляют к организаторам. "Бюджетники" требуют взыскать с "бузотеров" 12 млн рублей: в такую сумму они оценивают ущерб, нанесенный газонам из-за того, что его вытоптали демонстранты. Несостоявшийся кандидат в депутаты Мосгордумы обозвал процесс "позорным". В первую очередь защищая горожан, он представил и свое алиби: сам он точно ничего вытоптать не мог, потому что больше месяца просидел в спецприемнике.

"Понятно, что это в чистом виде политика: сначала нас наказывали арестами, а теперь мстят за неприятные для мэрии результаты выборов, пытаясь просто разорить. Я посмотрел на всё это позорище и решил: хватит. К чертовой матери пусть идут с такими судами", - эмоционально отозвался Яшин об увиденном в Facebook.

Не выдержав, он сказал судье, что мантия вершителя закона "запачкана враньем", и "хлопнул дверью".

Отметим, что, пока на протестующих в тот день не стали набрасываться росгвардейцы с палками, они и не думали идти вне тротуара. После той акции часть из мирных москвичей отправилась в СИЗО за якобы учиненные массовые беспорядки.

Накануне 1,2 млн рублей у организаторов митинга удалось отсудить ГУП "Мосгортранс".