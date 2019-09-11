В Кронштадте откроют порт для приёма круизных лайнеров

На территории Кронштадта в ближайшие несколько лет будет реализован проект, предполагающий возведение в акватории острова Котлин порта для приёма круизных лайнеров. Данную информацию озвучила член рабочей группы по развитию города Ксения Шойгу в рамках туристического форума UNWTO, передают "Известия".

На данный момент заинтересованная сторона ведет переговоры с портом "Моби Дик": предполагается, что именно там будет создан терминал для приёма пассажирских судов. Разместить там точку швартовки в первую очередь позволяет глубина, а также уже существующая в порту инфраструктура. Шойгу полагает, что это "вдохнёт дополнительную жизнь в Кронштадт" и существенно увеличит турпоток.

На данный момент в Петербурге реализуют представленный на ПМЭФ масштабный проект "Кронштадт. Остров фортов". Он предполагает возведение на острове самого большого в мире музея ВМФ, дайвинг-центра, океанариума, а также образовательных и научных площадок.