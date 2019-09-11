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18:33

Новгородским фермерам достались гранты на 37 млн рублей

фото ЗакС политика Новгородским фермерам достались гранты на 37 млн рублей

Фермеры-"стартаперы" из Новгородской области выиграли гранты от правительства на свою деятельность. В общей сложности им дали 37 млн рублей (каждому хозяйству - по 3-4 млн), передает ТАСС. Организовало это поощрение бизнеса Министерство сельского хозяйства.

"Была подана 41 заявка на конкурс "Агростартап", победителями объявлены 14 человек из 10 районов Новгородской области. <...> Для поддержки победителей было выделено 37 млн рублей", - рассказала глава министерства Елена Покровская.

Конкурс является составной частью национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Среди обладателей грантов представлены те начинающие фермеры, которые занимаются, в частности, кролиководством, пчеловодством и рыболовством.

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