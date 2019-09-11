Три ИКМО Центрального района должны подвести итоги выборов утром 12 сентября

Глава администрации Центрального района Максим Мейксин пообещал депутату Законодательного собрания от «Яблока» Борису Вишневскому, что 12 сентября ИКМО «Владимирский округ», «Литейный округ» и «Смольнинское» соберутся для принятия решений по подведению итогов муниципальных выборов. Сбор назначен на 9:00 утра, рассказал Вишневский ЗАКС.Ру.

По его словам, Мейксин обещал присутствие и системного администратора ГАС «Выборы». Итоги голосования должны быть приняты «так, как есть», и занесены в систему, уточнил Вишневский. Он отметил, что надеется на добропорядочность Мейксина.

- Я надеюсь, что Максим Семёнович человек порядочный, что эти все обещания будут выполнены, - рассказал депутат.

Он добавил, что кандидатов в муниципальные депутаты попросили вступить в диалог по МО «Литейный округ». Выдвиженцы пойдут на это только после утверждения итогов выборов, заявил Вишневский.

Районная администрация не является руководящим ведомством для местных избирательных комиссий.

Вечером 11 сентября кандидаты в муниципальные депутаты «Владимирского округа» и неравнодушные граждане собрались на народном сходе у здания администрации МО. Они требуют честного подведения итогов выборов в муниципалитете.

София Саттарова

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