Единороссы получили дополнительные голоса после пересчёта в УИК №170

Результаты голосования в УИК №170 МО "Остров Декабристов" после ручного пересчёта бюллетеней 11 сентября существенно изменились в пользу двух кандидатов от "Единой России" - Натальи Ивановой и Ольги Погосян, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

После пересмотра результатов у Натальи Ивановой оказалось 267 голосов, хотя при первом подсчете за нее проголосовали 168 человек. У Ольги Погосян вместо 106 голосов оказалось 160. Также три голоса добавилось кандидату Юрию Грашину, у которого было 155 голосов.

На выборах в муниципалитете итоги выборов подводили при помощи так называемой электронной урны. После голосования выяснилось, что в некоторых бюллетенях напротив кандидатки Ивановой стояла небольшая точка, которую урна засчитала как голос в пользу единоросски. Независимые кандидаты в муниципальные депутаты МО “Остров Декабристов” после выборов 8 сентября потребовали провести пересчет бюллетеней вручную. В избирательной комиссии МО “Остров Декабристов” 11 сентября заявили, что точка в бюллетене - типографский брак.