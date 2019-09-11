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Муниципал

19:40

Единороссы получили дополнительные голоса после пересчёта в УИК №170

фото ЗакС политика Единороссы получили дополнительные голоса после пересчёта в УИК №170

Результаты голосования в УИК №170 МО "Остров Декабристов" после ручного пересчёта бюллетеней 11 сентября существенно изменились в пользу двух кандидатов от "Единой России" - Натальи Ивановой и Ольги Погосян, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

После пересмотра результатов у Натальи Ивановой оказалось 267 голосов, хотя при первом подсчете за нее проголосовали 168 человек. У Ольги Погосян вместо 106 голосов оказалось 160. Также три голоса добавилось кандидату Юрию Грашину, у которого было 155 голосов. 

На выборах в муниципалитете итоги выборов подводили при помощи так называемой электронной урны. После голосования выяснилось, что в некоторых бюллетенях напротив кандидатки Ивановой стояла небольшая точка, которую урна засчитала как голос в пользу единоросски. Независимые кандидаты в муниципальные депутаты МО “Остров Декабристов” после выборов 8 сентября потребовали провести пересчет бюллетеней вручную. В избирательной комиссии МО “Остров Декабристов” 11 сентября заявили, что точка в бюллетене - типографский брак.

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20:44    
Странный пересчет, что-то там не то.

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