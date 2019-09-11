ЧПРГ ИКМО «Владимирский округ» подала заявление в полицию на коллег

Член ИКМО «Владимирский округ» с правом решающего голоса Леокадия Френкель зафиксировала в травмпункте повреждения, полученные при нападении на неё в избирательной комиссии. Об этом она заявила на сходе кандидатов и членов комиссии вечером 12 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Френкель рассказала, что подала заявление в полицию. Также она направила жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, сообщила член ИКМО.

Об этом она рассказывала с крыльца медицинского центра на улице Правды у входа в арку к ИКМО. Внимание к ее выступлению проявили находившиеся рядом сотрудники полиции - один из них сфотографировал собравшихся и Френкель. В правоохранителе с камерой присутствующие узнали "господина полицейского" Руслана Сентемова.

София Саттарова

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