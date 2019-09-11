Жители Лисьего Носа вышли на народный сход за честные выборы

В поселке Лисий Нос проходит народный сход против пересчета голосов по итогу выборов в местный совет. К 19:00 на Центральной площади собралось около 70 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Они протестуют против состоявшегося накануне пересчета итогов местных выборов, в результате которого укрепил свои позиции действующий глава МО, единоросс Вадим Грудников. Изначально, судя по протоколам УИК, всесте с ним в совет проходили два его соратника, теперь - четыре.

К собравшимся подошли сотрудники полиции и попросили подозвать инициатора схода.

- Тогда вам к господину Грудникову, - ответили ему из толпы.

После недолгих переговоров было решено, что собравшихся не разгоняют, но они не выкрикивают лозунги и не разворачивают плакаты.

- У меня, если что, есть сила в состоянии это пресечь, - предупредил полицейский.

У него спросили, можно ли собирать подписи. "Это пограничное состояние", - ответил правоохранитель.

В итоге сбор подписей за отмену новых итогов выборов и привлечение к уголовной ответственности председателя местной ИКМО Олега Шандарова продолжается.

Сергей Еремеев

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