Радзиховский: Питеру свойственно не любить свое начальство

Публицист и психолог Леонид Радзиховский язвительно прокомментировал итоги губернаторских выборов в Петербурге, на которых с огромным перевесом над спарринг-партнерами одержал победу действующий врио Александр Беглов. По мнению аналитика, странно и наивно было бы рассчитывать на иной сценарий.

"Имея все рычаги власти - раз, и не имея соперников - два, Беглов себе обеспечил такую ситуацию. Я и то диву даюсь - а за кого же остальные 36% голосовали? Всех же повышвыривали, а Бортко и вовсе сам себя бортанул", - заметил он в интервью YouTube-каналу Sobinews.

Политическую культуру города трёх революций он уподобил украинской, где, по мнению публициста, должность президента является самой незавидной, а подчас и, образно выражаясь, расстрельной.

"Я вообще не припомню такого питерского губера, которого бы поддерживало население, разве что Яковлев в 90-е годы. Беглов, наверное, не самый удачный губер, но вообще не заведено в Питере любить начальство", - полагает Радзиховский.

Беглов набрал 64,43 процента голосов пришедших на участки избирателей.

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