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11 сентября, 20:37

Члена УИК задержали на акции у МО "Владимирский округ"

фото ЗакС политика Члена УИК задержали на акции у МО "Владимирский округ"

Члена УИК 2218 с правом совещательного голоса Любовь Крутенко задержали на народном сходе у администрации МО "Владимирский округ", передает корреспондент ЗАКС.Ру. В руках у девушки, стоявшей в одиночном пикете, был плакат на тему задержки подведения итогов выборов в муниципалитетах Центрального района. 

Сотрудник полиции решил проверить документы у участницы акции. Ознакомившись с паспортными данными Крутенко, он спросил, имеется ли у нее билет. Оказалось, у девушки нет регистрации в Петербурге. 

После выяснения этого обстоятельства полицейский отвел Любовь Крутенко в служебный автомобиль. На данный момент полицейская машина все еще находится у здания администрации МО "Владимирский округ".

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На народном сходе возле здания МО "Владимирский округ" кандидаты в мундепы и неравнодушные граждане требуют честного подведения итогов прошедших 8 сентября выборов. В трех ИКМО Центрального района решения о результате подсчета голосов планируется принять только завтра утром. 

UPD 20:53: Девушку отпустили без протокола. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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0:32    
23-13
Не благодари, просто продолжай лизать. На благо чистоты вылизываемого места.

11 сентября, 23:13    
Спасибо, что отпустили. Нагнетать напряженность совершенно незачем. Надо утвердить полученные результаты и работать на благо города.

Страница 1-ая (всего: 1)
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