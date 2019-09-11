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Муниципал

11 сентября, 21:00

"Вот здесь подписываешься, печать ставишь": Штаб Навального опубликовал новую запись о выборах в "Коломне"

фото ЗакС политика "Вот здесь подписываешься, печать ставишь": Штаб Навального опубликовал новую запись о выборах в "Коломне"

Петербургский штаб Алексея Навального опубликовал еще одну запись телефонного разговора, в котором женщина, представленная как председательница УИК 11 (МО "Коломна", Адмиралтейский район) Елена Архипова, раскрывает детали процесса работы комиссии. На этот раз ее собеседником стал член комиссии Михаил Морозов.

Морозов во время разговора интересовался, где находится глава УИК и почему нет протокола итогов подсчета, который он должен был подписать. В ответ, судя по голосу, весьма расстроенная собеседница говорит, что ничего не понимает и никто ей ничего не объясняет. 

Женщина жалуется, что на нее накричал человек по фамилии Столяров. Отметим, главу МО "Коломна" зовут Олег Столяров. Она призналась, что "в администрации разревелась со словами "а пошло всё...". В ходе беседы оказывается, что глава УИК не знает, кто сдавал данные для внесения в ГАС "Выборы". По словам Морозова, результаты в системе отличаются от реальных. 

"Я его [протокол] вроде видела, но цифры я вообще не видела, потому что там мелкий шрифт. <...> Я пыталась там что-то прочитать, я понимаю, что мой мозг не понимает вообще. В общем, сказано: вот здесь подписываешься, печать ставишь. Я, это самое, на автомате, естественно...  По большому счету, считай, что я ввела. Но что там делалось, куда там - я вообще [ничего] не знаю", - произнесла женщина. 

Член комиссии пытался обратить внимание расстроенной собеседницы на то, что в ГАС "Выборы" "введена какая-то ерунда". "Честно, мне [все равно] на то, что там введено. Мне вообще на все [все равно]", - ответила она. 

Ранее, 10 сентября, штаб опубликовал запись разговора с представителем ТИК, в котором женщина сетовала, что уже не знает, "как делать вид, что мы работаем". 

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