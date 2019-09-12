Лисий Нос не хотят отдавать “медведям”

Против пересмотра итогов муниципальных выборов в пользу единороссов протестуют не только в центре Петербурга, но и на окраинах. Вечером 11 сентября в поселке Лисий Нос народ выражал возмущение состоявшимся накануне четвертым пересчетом бюллетеней местной избирательной комиссией. В результате очередной перетасовки упрочилось положение действующего главы муниципального совета, сторонника “Единой России” Вадима Грудникова, проживающего в Центральном районе города. Двое местных жителей при этом лишились возможности стать депутатами.

В ГАС “Выборы” информация об итогах муниципального волеизъявления жителей Лисьего Носа появилась только 11 сентября, почти через трое суток после дня голосования. Согласно представленным сведениям, в упорной борьбе места в совете достались пяти единороссам, в том числе главе прошлого созыва Вадиму Грудникову. По месту получили представители “Справедливой России” и “Яблока”. Еще трое избравшихся - самовыдвиженцы. Это, конечно, не триумф пятилетней давности, когда оппозиции в совете вообще не оказалось, но вполне комфортная ситуация для переизбрания Грудникова главой МО. Необходимо всего лишь убедить одного депутата-неединоросса поддержать свою кандидатуру.

Однако сразу после подсчета бюллетеней положение главы не было таким комфортным. В соцсетях опубликовали фотографии протоколов участковых избирательных комиссий, согласно которым самовыдвиженцы получали не три, а пять мест в совете, а единороссы оказались в меньшинстве. Той же ночью протоколы пересчитывали трижды. Оппозиционные кандидаты уверяют, что каждый раз - по просьбе Грудникова. Избирателей в поселке немного и серьезно результат не изменился. Тогда, уже вечером 10 сентября, теряющие власть единороссы инициировали четвертый пересчет.

- Когда стали пересчитывать, из сейфа, принадлежащего Грудникову и расположенного в кабинете Грудникова, достали пакет с бюллетенями. Положили на стол, стали осматривать. Я присутствовал. И наблюдатели, доверенные лица усмотрели, что пакет упакован совершенно по-другому. Достали видеозапись упаковки пакета в УИКе. Упаковка отличалась. Когда стали разматывать ленту, скотч, ее оказалось значительно больше, и это признали члены УИКа, - рассказал ЗАКС.Ру житель поселка Сергей Мартынов. Он тоже планировал идти в депутаты, но его до выборов не допустили - признали недействительными 14 подписей в его поддержку.

Вечером 11 сентября Мартынов вместе с примерно 70 жителями поселка вышел на народный сход. В нем принимал участие и другой не допущенный до выборов кандидат Виктор Шарганов, руководивший Лисьим Носом до Грудникова. Он уверен, что за несколько часов до последнего, четвертого пересчета голосов кто-то вскрыл упаковку с бюллетенями и приложил к ним свою руку - там, где избиратели голосовали не за пятерых кандидатов, а, например, за двух или трех, доставили галочек напротив представителей партии власти.

- Один интересный случай был. Человек проголосовал только за двух кандидатов, один из которых [за несколько дней до выборов] набил физиономию другому. Все ржали над этим. И тут вдруг этот бюллетень исчезает, в него доставляют галочки, - отметил Шарганов. - И появляется три бюллетеня, в которых шесть галочек. Они бракованные. Этого не могло быть. И один лишний. Это странности.

Среди не прошедших в совет после нового пересчета оказались известные в поселке люди: член совета ветеранов, бывшая сотрудница муниципальной администрации Лисьего Носа Римма Тимчук и предприниматель Андрей Благовестов.

По словам кандидата от “Справедливой России” Сергея Бондина, ранее Тимчук рассказывала, что после того как в ночь на 9 сентября стали известны первые итоги выборов, с ней пытались договориться об отказе от мандата за деньги. Она прекратила разговор, даже не став уточнять, о какой сумме идет речь. Еще одному прошедшему самовыдвиженцу Илье Иванченко цену вопроса озвучили - один миллион рублей, об этом ЗАКС.Ру рассказали и Бондин, и Шарганов. Иванченко, как и Тимчук, на сделку не пошел.

Самовыдвиженец Благовестов, потерявший место в совете после четвертого пересчета, сам себя к лидерам гонки не относил. Он уверен, что сильнейших кандидатов до выборов просто не пустили, чтобы обеспечить победу команды действующих муниципалов. Но в Лисьем Носу народ мобилизовался на протестное голосование, очень многие, отмечает Благовестов, записались наблюдателями.

- Люди просто устали. Просто так такое количество людей на улицы не вышло бы, - показал кандидат на окружавших его участников схода.

Претензий к Грудникову у недовольного электората несколько. Главная - экономическая. Народ считает, что бюджетные деньги тратятся впустую. ЗАКС.Ру уже рассказывал о странных контрактах на благоустройство, которые заключала в последние годы местная администрация.

Многих жителей настораживают проблемы Грудникова - он пришел руководить поселком, имея большие долги, и сейчас бывшие партнеры пытаются через суд признать его банкротом. В Лисьем Носу популярно мнение, что проживающему в Аптекарском переулке Грудникову поселок на севере Приморского района нужен исключительно для решения своих финансовых проблем.

Председатель совета общественной организации Клуб любителей природы “Примула” Мария Забровская тоже поддержала народный сход, хотя прежде поддерживала Грудникова. Она призналась ЗАКС.Ру, что уйти в оппозицию команде действующего главы ее заставило отношение муниципалов к благоустройству. Забровская убеждена, что Грудников заботится в первую очередь о своей финансовой выгоде, а озеленение поселке лежит на плечах энтузиастов.

- Для Грудникова люди – это пыль, они ничего не значат. Он здесь не живет. Он только их использует. Ему непонятно, что люди заинтересованы в том, чтобы просто было хорошо. Он как саранча, который может только жрать и ничего не создавать, - заявила Забровская.

Народный сход продлился пару часов. За порядком следили полицейские и даже ОМОН, который сначала пригнали к площадке, где должны были встретиться люди, но потом увели подальше от глаз недовольного электората. Правоохранителям волноваться не пришлось - политических лозунгов в поселке не звучало. Главными целями мероприятия были обсуждение сложившейся ситуации и сбор подписей под петицией на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой. В петиции говорится о необходимости отменить новые итоги выборов в муниципалитете и привлечь к уголовной ответственности главу ИКМО “Поселок Лисий Нос” Олега Шандарова.

На вопрос, действительно ли они считают, что это поможет, участники схода отвечали по-разному. Но сходились в том, что с петиции стоит начать.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.