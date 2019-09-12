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9:17

Полиция обыскивает штабы Навального: в списке более 30 городов

фото ЗакС политика Полиция обыскивает штабы Навального: в списке более 30 городов

Российские правоохранители обрушились с обысками на региональные штабы оппозиционера Алексея Навального, рассказал у себя в Twitter его соратник Леонид Волков.

В списке присутствуют такие города, как Чебоксары, Екатеринбург, Нижний Новгород, Липецк, Казань, Хабаровск, Иркутск, Кемерово, Пенза, Оренбург, Курган, Саратов, Балаково, Новосибирск, Петербург, Красноярск, Челябинск, Белгород, Томск, Краснодар, Тамбов, Ижевск, Тюмень, Архангельск, Калининград и другие.

"В списке уже более 29 городов. Адресов больше 80: не только квартиры координаторов и штабы, но и квартиры сотрудников штабов, активных волонтеров; в ряде случаев приходят по месту регистрации, к родственникам", - информирует Волков.

Цель визита силовиков не уточняется.

Обновлено в 9:34.

На данный момент известно, что обыски проходят в 41 штабе из 45 открытых в России.

"Везде главная цель — изъятие всей техники по-максимуму. После обысков увозят на допросы в СК. По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков", - добавляет Волков.

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11:20    
Это приступ бессильной злобы. Они уже понимают, что их время уходит с каждым днём.

10:28    
Как же они его боятся.Держитесь.

10:04    
кремль уже перетрусил.

9:26    
Прозападной "пятой колонне"-навальнистам нельзя давать поднять головы, земля под ногами у них должна гореть постоянно! Потому необходимы перманентные посадки, штрафы, обыски и тд. Полиция стоит на защите родного Отечества от внутренних врагов России! Работайте, братья, не покладая рук, а если необходимо, то и дубинок!!

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