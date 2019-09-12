"Домой ломится полиция": В Петербурге силовики обрушились на Кена, Шуршева, Гусеву

Сегодня, 12 сентября, с самого утра по всей стране силовики проводят обыски дома у сотрудников и в помещениях, которые занимают региональные штабы политика Алексея Навального. В списке более 29 городов.

В Петербурге, в частности, правоохранители нагрянули к начальнику муниципальной кампании штаба Александру Шуршеву, его заместителю Ольге Гусевой, а также к муниципальному депутату Даниилу Кену.

"Домой ломится полиция", - сообщил в своем Twitter Шуршев.

"У меня дома по адресу регистрации ломают дверь в квартиру. Видимо обыск", - известил в свою очередь Кен.

Как пишут Tekegram-каналы, Гусеву увезли на допрос в петербургский Следком.

Предположительно, обыски могут быть связаны с делом о совершении финансовых операций с деньгами, приобретенными преступным путем. Дело возбудили после проверки счетов Фонда борьбы с коррупцией. Официальная информация на данный момент отсутствует.

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