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10:23

Два ИП подали иски к "организаторам" столичных протестов Соболь и Албурову

фото ЗакС политика Два ИП подали иски к "организаторам" столичных протестов Соболь и Албурову

Московские индивидуальные предприниматели Ярослав Христов и Виталий Толкалов решили подать иски о возмещении материального ущерба к москвичам, которых они считают организаторами столичных протестов, - Любови Соболь и Георгию Албурову, передает "Медуза".

Суть претензий ИП не уточняется.

Накануне выяснилось, что Мосгортранс, Московский метрополитен и ГБУ "Автомобильные дороги" подали очередные иски к Соболь и Албурову. Предположительно, они могут быть связаны с акцией 3 августа.

"Есть какие-то загадочные иски ко мне и к Соболь, только на двоих. Я предполагаю, это по 3 августа. Наши юристы пока не могут понять, в чем там дело. Но я предполагаю, что те же самые процессы, которые идут сейчас, они будут еще и по 3 августа", - поделился соображениями Албуров.

Напомним, ранее иски к оппозиционерам подавали ГБУ "Автомобильные дороги", ресторан "Армения", таксомоторная компания "М Такси коммуникации", московский метрополитен. Их общая сумма превысила 14 млн рублей.

 

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