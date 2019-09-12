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10:47

Из-за крестного хода центр Петербурга погряз в пробках

фото ЗакС политика Из-за крестного хода центр Петербурга погряз в пробках

Центр Петербурга и правый берег Невы в районе Охты окрасился в красный, информируют "Яндекс.Карты": в центре города в 11:00 начнется очередной православный крестный ход.

Религиозное мероприятие, проводимое утром в будний день, застало многих водителей врасплох. В комментариях, которые оставляют "встрявшие" граждане, недоумение и возмущение.

Колонны православных пойдут от Казанской площади до Александро-Невской лавры. Ожидается, что шествие завершится в 12:30.

Движение по Невскому проспекту полностью перекрыто с 10:30, откроют его лишь в 13:30. Также со вчерашнего вечера запрещена парковка на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой до Невского, нечетной стороне канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой и в переулке Сергея Тюленина.

Периметр Невского оцепили автозаки, дежурит множество полиции.

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11:56    
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