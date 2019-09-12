Из-за крестного хода центр Петербурга погряз в пробках Центр Петербурга и правый берег Невы в районе Охты окрасился в красный, информируют "Яндекс.Карты": в центре города в 11:00 начнется очередной православный крестный ход. Религиозное мероприятие, проводимое утром в будний день, застало многих водителей врасплох. В комментариях, которые оставляют "встрявшие" граждане, недоумение и возмущение. Колонны православных пойдут от Казанской площади до Александро-Невской лавры. Ожидается, что шествие завершится в 12:30. Движение по Невскому проспекту полностью перекрыто с 10:30, откроют его лишь в 13:30. Также со вчерашнего вечера запрещена парковка на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой до Невского, нечетной стороне канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой и в переулке Сергея Тюленина. Периметр Невского оцепили автозаки, дежурит множество полиции. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен