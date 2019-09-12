Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

10:52

ИКМО «Смольнинское» собралась на заседание для утверждения итогов выборов

фото ЗакС политика ИКМО «Смольнинское» собралась на заседание для утверждения итогов выборов

Избирательная комиссия муниципального образования «Смольнинское» организовала заседание 12 сентября. Началось заседание в 10:30, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Комиссия должна принять решения по поступившим жалобам и утвердить итоги выборов. Жалобы подали кандидаты в муниципальные депутаты от «Единой России», ЛДПР и самовыдвиженцы. Они требуют признать выборы недействительными, так как в бюллетенях не верно были написаны названия партий, сообщил председатель ИКМО Константин Пушкарёв. По его словам, выдвиженцы отметили, что названия партий написаны не жирным шрифтом - это якобы помешало избирателям проголосовать. Пушкарёв заявил, что жалобщики не указали, какие именно избиратели не смогли проголосовать. ИКМО голосует за отказы по таким жалобам. 

Напомним, ИКМО Центрального района затягивали введение итогов выборов в ГАС «Выборы» и утверждении их на своём заседании. Из-за этого оппозиционные кандидаты устроили импровизированную забастовку и народный сход. Глава Центрального района Максим Мейксин 11 сентября пообещал кандидатам, что ИКМО соберется на заседания 12 сентября.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:03    
11:41 - мудак уже здесь.

11:41    
Кролик тоже там?

11:35    
Плохому жулику шрифт мешает.

11:22   Выборнов-Прозрачный  
ЕР, ЛДПР и самоедровыдвиженцы совсем спятили от исторической непроходимости.
Это же надо к шрифту придраться. Еще бы за длину и ширину бюллетеня предъявили, идиоты.
Просрали вы не из-за шрифта, а потому, что мошенники и воры.
Пушкарёв, Мейксин - респект.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:36 Константин Райкин поручился за фигуранта "московского дела" Павла Устинова

11:26 Силовики обыскивают почти все штабы Навального в России, активистов в Петербурге увозят на допросы   1

11:11 Петербуржцы вышли на крестный ход по Невскому проспекту   2

10:52 Муниципал: ИКМО «Смольнинское» собралась на заседание для утверждения итогов выборов   3

10:47 Из-за крестного хода центр Петербурга погряз в пробках   1

10:23 Два ИП подали иски к "организаторам" столичных протестов Соболь и Албурову

9:56 Обыски проходят также у координаторов движения "Голос" в Казани и Саратове

9:32 "Домой ломится полиция": В Петербурге силовики обрушились на Кена, Шуршева, Гусеву   6

9:17 Полиция обыскивает штабы Навального: в списке более 30 городов   4

3:24 Лисий Нос не хотят отдавать “медведям”   3

1:05 Точка Ивановой   3

11 сентября, 21:00 Муниципал: "Вот здесь подписываешься, печать ставишь": Штаб Навального опубликовал новую запись о выборах в "Коломне"   2

11 сентября, 20:50 Радзиховский: Питеру свойственно не любить свое начальство   2

11 сентября, 20:37 Члена УИК задержали на акции у МО "Владимирский округ"   3

11 сентября, 20:18 Городские чиновники не против воссоздания Английского дворца в Петергофе

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru