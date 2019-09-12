Петербуржцы вышли на крестный ход по Невскому проспекту

Несколько тысяч православных жителей Петербурга 12 сентября идут по Невскому проспекту крестным ходом в честь святого князя Александра Невского. В первом ряду - депутат Госдумы Виталий Милонов. Также в шествии участвуют спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, вице-спикеры Сергей Соловьев и Анатолий Дроздов, фанаты футбольного "Зенита", казаки и православные активисты из " Сорок сороков".

Ход стартовал от Казанского собора и пройдет до Александро-Невской лавры. Движение транспорта по главной городской магистрали перекрыто.

12 сентября 1724 года по указу Петра Великого мощи Александра Невского из Владимира в петербургский Александро-Невский монастырь. В 1743 году императрица Елизавета Петровна постановила проводить в этот день крестный ход по Невскому проспекту. Эта традиция сохранялась до 1921 года и возродилась в 2013 году.

Сергей Еремеев

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