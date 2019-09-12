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11:26

Силовики обыскивают почти все штабы Навального в России, активистов в Петербурге увозят на допросы

фото ЗакС политика Силовики обыскивают почти все штабы Навального в России, активистов в Петербурге увозят на допросы

Активистов штаба Навального в Петербурге забирают на допросы, Ольга Гусева сообщила в Twitter, что она поедет в Следственный комитет со своим адвокатом к 15:00.

По словам Гусевой, правоохранители, придя к ней с обыском в 6:00, изъяли карты, телефоны, «особо опасные наклейки и значки» с символикой сторонников Алексея Навального и «коллекционный значок» «Партии Прогресса».

Глава кампании штаба Навального на муниципальных выборах Александр Шуршев присутствует на обыске в офисе на Вознесенском проспекте, сообщает корреспондент «Эха Москвы» Сергей Кагермазов. По его словам, пресс-служба управления МВД отказывается от комментариев. Связи с Шуршевым нет, сообщили представители штаба Навального.

На 11:20 обыски проходят в штабах Навального в 43 городах России: добавились Тверь и Волгоград, сообщил сотрудник ФБК Леонид Волков. Не пришли силовики в офисы штабов в Самаре и Уфе, где обыски уже проходили позавчера. При этом в Перми и Петербурге уже были обыски по этому же делу, отметил Волков.

Ранее стало известно, что правоохранители пришли с обысками и в дома активистов штаба: кроме Шуршева и Гусевой, они нанесли визит муниципальному депутату Даниилу Кену. Предположительно, его увезли на допрос в Следком.

Предположительно, обыски связаны с делом о финансовых операциях с деньгами, полученными преступным путем. Дело возбудили после проверки счетов Фонда борьбы с коррупцией.


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11:44    
Мстят за выборы! Опоздали, господа. Выборы прошли, и позиции ЕдРа пошатнулись.
Лучше бы с коррупцией боролись и уголовными нарушениями власти.

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