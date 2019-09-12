Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

11:36

Константин Райкин поручился за фигуранта "московского дела" Павла Устинова

фото ЗакС политика Константин Райкин поручился за фигуранта "московского дела" Павла Устинова

Глава театра "Сатирикон" Константин Райкин поручился за фигуранта "московского дела" Павла Устинова, которого обвиняют в том, что на протестной акции 3 августа он якобы вывихнул плечо силовику.

"Я подписал поручительство, потому что Павел учился у меня в институте. Буду ли я ходить на его заседания? Я слишком занят, чтобы ходить на заседания, которые, к тому же, задерживаются", - сказал он в беседе с "МБХ медиа".

Дело Устинова рассматривается сегодня в Тверском райсуде. Молодому человеку инкриминируют ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти). Следователи полагают, что он оказал сопротивление при задержании во время акции 3 августа, в результате чего у сотрудника Росгвардии было вывихнуто плечо. Сам Устинов сообщал, что вообще не участвовал в мероприятии.

Получивший вывих росгвардеец пожаловался ранее, что после акции ему пришлось провести в больнице 20 дней.

Напомним, в середине июля окружные избиркомы Москвы отказали в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы. После "забракованные" выдвиженцы заявили, что их подписи были посчитаны некорректно. С тех пор в столице еженедельно проходят акции протеста, в которых принимают участие граждане, требующие допуска незарегистрированных политиков до выборов. На несанкционированной акции 27 июля были задержаны "рекордные" 1373 человека, большинство - с применением грубой силы. Часто под руку попадали люди, к протесту не имевшие никакого отношения. Так, например, вышедшему на пробежку блогеру силовики сломали ногу. После Следком возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках".

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11 сентября, 18:13 Яшин ушел с судебного заседания о якобы вытоптанном оппозиционерами газоне

11 сентября, 17:44 Зюганов оценил попадание 13 однопартийцев в Мосгордуму

11 сентября, 13:25 Оппозиционные депутаты Мосгордумы поддерживают проведение 21-22 сентября митинга в поддержку политзэков

10 сентября, 18:20 Суд взыскал 1,2 млн рублей с организаторов митингов в Москве в пользу "Мосгортранса"

9 сентября, 20:54 Гендиректора "Дождя" вызвал на допрос следователь, ведущий дело о массовых беспорядках

9 сентября, 17:30 Глава предвыборного штаба Жданова Золотаревский вышел из спецприёмника

9 сентября, 14:16 Глава столичной ЕР связал проигрыш на выборах в Мосгордуму с расследованием Навального

9 сентября, 12:42 Турчак назвал достойным результат "Единой России" на выборах в Мосгордуму

9 сентября, 9:36 На выборах в Мосгордуму из 45 мест 20 достанется оппозиции; глава столичных единороссов не прошёл

8 сентября, 10:46 Путин отдал свой голос на выборах депутатов Мосгордумы

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:36 Константин Райкин поручился за фигуранта "московского дела" Павла Устинова

11:26 Силовики обыскивают почти все штабы Навального в России, активистов в Петербурге увозят на допросы   1

11:11 Петербуржцы вышли на крестный ход по Невскому проспекту   2

10:52 Муниципал: ИКМО «Смольнинское» собралась на заседание для утверждения итогов выборов   3

10:47 Из-за крестного хода центр Петербурга погряз в пробках   1

10:23 Два ИП подали иски к "организаторам" столичных протестов Соболь и Албурову

9:56 Обыски проходят также у координаторов движения "Голос" в Казани и Саратове

9:32 "Домой ломится полиция": В Петербурге силовики обрушились на Кена, Шуршева, Гусеву   6

9:17 Полиция обыскивает штабы Навального: в списке более 30 городов   4

3:24 Лисий Нос не хотят отдавать “медведям”   3

1:05 Точка Ивановой   3

11 сентября, 21:00 Муниципал: "Вот здесь подписываешься, печать ставишь": Штаб Навального опубликовал новую запись о выборах в "Коломне"   2

11 сентября, 20:50 Радзиховский: Питеру свойственно не любить свое начальство   2

11 сентября, 20:37 Члена УИК задержали на акции у МО "Владимирский округ"   3

11 сентября, 20:18 Городские чиновники не против воссоздания Английского дворца в Петергофе

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru