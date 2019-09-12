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Новости

12:07

В МИД РФ заявили о риске начала непреднамеренной ядерной войны

фото ЗакС политика В МИД РФ заявили о риске начала непреднамеренной ядерной войны

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на презентации доклада Высшей школы экономики заявил о риске начала ядерной войны на фоне ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности, передает «Интерфакс».

По словам Рябкова, этот риск сохраняется даже тогда, когда у сторон нет «намерения развязывать ядерный конфликт». Негативная динамика, считает он, особенно проявляется в последний год.

«Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными. Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями», - сказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Россия готова к возобновлению переговоров по стратегической стабильности с США. По его словам, Россия рассчитывает «на ответную готовность заокеанских коллег к серьезному заинтересованному диалогу».

В начале июля президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Случилось это после того, как США заявили о намерении прервать действие договора, выдвинув Москве ультиматум. По условиям договора Россия и США должны были удалить из своего вооружения все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования и не производить такое оружие в будущем.

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15:12    
14:36. Не все россияне слюняво-белопушистые пацифисты как Вы к счастью! А вообще что плохого в том, что у России мощнейшие ядерные силы в мире? Этим нужно только ГОРДИТЬСЯ!!!!! Я уверен на 100%, что Россия просто обязана ядерный фактор использовать в своих интересах в любых делах в мире, включая и геополитическое доминирование, и экономику и тд. Если Запад нас боится, то это просто замечательно! На любых переговорах или спорах будет только сговорчивее!

14:36    
Для  14.01
Какие амбиции, какая гордость за страну, бахвалющуюся ядерным оружием?
А как жить в страхе?
Ведь если эта катастрофа начнется- позавидуешь покойникам...

14:01    
России, обладающей мощнейшими ядерными силами, крайне выгодно вести с Западом диалог с позиции силы без всяких договоров по РЯО!!!! В этом плане надо брать пример с Китая, который категорически отвергает все договоры и которого все боятся, включая  американцев! СИЛА ПРАВИТ МИРОМ, а не какие-то договорные бумажки!

12:36    
Сложно воспринимать договороспособной страну, стоящую на пороге установления диктатуры.

12:18    
Ваван теряет контроль над ЯО.

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