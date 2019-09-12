Глава СПЧ считает, что из избирательной системы следует "изгнать деньги"

Руководитель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов предложил создать единый избирательный фонд для того, чтобы избавиться от конкурирования "денежных мешков" на выборах. Соображениями общественник поделился в интервью "Известиям".

Федотов пояснил, что, например, в 1990-е денег не у кого не было, поэтому выборы были свободными - то есть конкурировали люди, которые боролись и отстаивали свои идеи. На данный момент ситуация в корне иная: весь электоральный процесс превратился в борьбу "богатеев", где каждый красуется материальным достатком: у кого избирательный фонд больше, у кого - технологии лучше, и прочее.

Именно поэтому, уверен глава СПЧ, деньги следует "изгнать" из избирательной системы.

"Нам нужно переходить к системе общего избирательного фонда, который может формироваться как из бюджета, так и за счет пожертвований сторонников партий и кандидатов, но средства из него должны делиться поровну между всеми кандидатами", - высказался Федотов.