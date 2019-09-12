Мэрия отказала оппозиции в проведении митинга 21 и 22 сентября Столичная мэрия не стала согласовывать оппозиционный митинг 21 и 22 сентября, поделилась у себя в Telegram-канале заявитель акции Эльвира Вихарева. Напомним, 21 сентября организаторы рассчитывали провести митинг на проспекте Академика Сахарова, а 22 сентября - шествие. Как следует из ответа чиновников, заявленные мероприятия провести невозможно, так как в Москве в эти дни проходит множество других событий. Например, до направления официального ответа мэрия известила Вихареву о том, что проспект Сахарова станет площадкой для фестиваля "Круг света". Тематика митинга - прекращение политрепрессий в отношении участников протестных акций. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен