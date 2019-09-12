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12:27

Мэрия отказала оппозиции в проведении митинга 21 и 22 сентября

фото ЗакС политика Мэрия отказала оппозиции в проведении митинга 21 и 22 сентября

Столичная мэрия не стала согласовывать оппозиционный митинг 21 и 22 сентября, поделилась у себя в Telegram-канале заявитель акции Эльвира Вихарева.

Напомним, 21 сентября организаторы рассчитывали провести митинг на проспекте Академика Сахарова, а 22 сентября - шествие.

Как следует из ответа чиновников, заявленные мероприятия провести невозможно, так как в Москве в эти дни проходит множество других событий. Например, до направления официального ответа мэрия известила Вихареву о том, что проспект Сахарова станет площадкой для фестиваля "Круг света".

Тематика митинга - прекращение политрепрессий в отношении участников протестных акций.

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13:55    
Выборы прошли-забудьте! Теперь правоохранителям можно действовать в разы жёстче с применением паралитических газов, водомётов и тд.  Самое время покончить с врагами Отечества- прозападной заразой, как это сделал с антисоветчиками ВЕЛИКИЙ Сталин в 1937-1938г.

12:46    
То, что упорно продолжается политика антиконституционных запретов и незаконных репрессий, говорит о бессмысленных надеждах власти на силу в отношении с народом. Они забывают, что на дворе не 19 и даже не 20 век. В своих безумных мечтаниях, кто-то видит себя новым Сталиным, а получится - Николай 2. Первый смог проводить репрессии только потому, что в народе была инерция гражданской войны. Второй - думал, что царя в России любят, а для бунтовщиков есть жандармы и казаки. Известно, чем всё кончилось.

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