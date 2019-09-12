Студента ВШЭ Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес фигуранта «московского дела», студента ВШЭ Егора Жукова внесли в перечень экстремистов и террористов, обратила внимание «Медиазона».

Согласно информации сайта, отслеживающего обновления в перечне, Жукова включили в список 12 сентября. Теперь, согласно закону, его банковские счета будут заблокированы.

Егору Жукову предъявили обвинения по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности в интернете) из-за видеороликах о протестах на его YouTube-канале. Изначально Жукова обвиняли по делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля в центре Москвы: якобы он координировал движение протестующих. Это дело было прекращено 3 сентября, в день, когда Жукову предъявили новые обвинения и перевели под домашний арест. Дела по ст. 212 УК РФ были прекращены и в отношении других фигурантов.