Сотрудникам штаба Навального в Петербурге блокируют личные счета

Замглавы штаба Навального в Петербурге Ольга Гусева в своем Twitter сообщила о блокировке личных счетов сотрудников штаба после обысков.

По словам Гусевой, счета заблокированы как минимум у нее и у главы муниципальной кампании штаба Александра Шуршева. На каждом счете прописана сумма -75 млн рублей.

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш сообщила, что блокируются также личные счета сотрудников штабов в Краснодаре, Ставрополе, Омске и Тамбове.

С обысками в штаб Навального правоохранители пришли утром 12 сентября по делу о легализации доходов, полученных преступным путем. Нанесли визит в рамках дела и в квартиры Шуршева, Гусевой и Даниила Кена. Последнего уже допросили в Следственном комитете, Шуршева увезли на допрос, а Гусева с адвокатом придет в управление СК по Петербургу к 15:00. Обыски проходят практически во всех открытых в России штабах Навального, за исключением Москвы, Самары и Уфы.

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