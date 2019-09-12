Republic: Инициаторами "московского дела" являются Собянин, Золотов, Бастрыкин

"Московское дело", в рамках которого арестованы россияне, участвовавшие в акциях протеста за честные выборы, было инициировано по договоренности между мэром столицы Сергеем Собяниным, руководителем Росгвардии Виктором Золотовым и главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, информирует Republic.

Столь нестандартный подход к реализации уголовного разбирательства связан с тем, что каждая сторона якобы заинтересована в осуществлении своих планов.

Дело было возбуждено после того, как Собянин заявил, что акции были "заранее спланированными и хорошо подготовленными массовыми беспорядками": этими словами мэрия предупреждала граждан воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта.

О том, что Следком тесно кооперируется с мэрией, рассказал в беседе с изданием один из источников в ведомстве. По его словам, Бастрыкин узрел для себя в "московском деле" возможность упрочить позиции СК среди других силовых структур, а также укрепить свой авторитет на посту руководителя ведомства.

В свою очередь Золотов был заинтересован в силовом сценарии развития событий, а именно - в несоразмерно жестоких задержаниях протестующих, а также жестком наказании для фигурантов дела.

Напомним, в середине июля окружные избиркомы Москвы отказали в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы. После "забракованные" выдвиженцы заявили, что их подписи были посчитаны некорректно. С тех пор в столице еженедельно проходят акции протеста, в которых принимают участие граждане, требующие допуска незарегистрированных политиков до выборов. На несанкционированной акции 27 июля были задержаны "рекордные" 1373 человека, большинство - с применением грубой силы. Часто под руку попадали люди, к протесту не имевшие никакого отношения. Так, например, вышедшему на пробежку блогеру силовики сломали ногу. После Следком возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках".