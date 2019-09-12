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13:15

Republic: Инициаторами "московского дела" являются Собянин, Золотов, Бастрыкин

фото ЗакС политика Republic: Инициаторами "московского дела" являются Собянин, Золотов, Бастрыкин

"Московское дело", в рамках которого арестованы россияне, участвовавшие в акциях протеста за честные выборы, было инициировано по договоренности между мэром столицы Сергеем Собяниным, руководителем Росгвардии Виктором Золотовым и главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, информирует Republic.

Столь нестандартный подход к реализации уголовного разбирательства связан с тем, что каждая сторона якобы заинтересована в осуществлении своих планов.

Дело было возбуждено после того, как Собянин заявил, что акции были "заранее спланированными и хорошо подготовленными массовыми беспорядками": этими словами мэрия предупреждала граждан воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта.

О том, что Следком тесно кооперируется с мэрией, рассказал в беседе с изданием один из источников в ведомстве. По его словам, Бастрыкин узрел для себя в "московском деле" возможность упрочить позиции СК среди других силовых структур, а также укрепить свой авторитет на посту руководителя ведомства.

В свою очередь Золотов был заинтересован в силовом сценарии развития событий, а именно - в несоразмерно жестоких задержаниях протестующих, а также жестком наказании для фигурантов дела.

Напомним, в середине июля окружные избиркомы Москвы отказали в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы. После "забракованные" выдвиженцы заявили, что их подписи были посчитаны некорректно. С тех пор в столице еженедельно проходят акции протеста, в которых принимают участие граждане, требующие допуска незарегистрированных политиков до выборов. На несанкционированной акции 27 июля были задержаны "рекордные" 1373 человека, большинство - с применением грубой силы. Часто под руку попадали люди, к протесту не имевшие никакого отношения. Так, например, вышедшему на пробежку блогеру силовики сломали ногу. После Следком возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках".

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15:20    
13:47 Маленькое уточнение: Собянин - не русский, а вогул (манси), а Бастрыкин, по отцу, - кубанский казак (с кем у них больше родства -  с русскими или украинцами - вопрос неясный). Это было бы неважно, если бы не нацистское содержание твоего поста.

15:13    
Собянин, Бастрыкин, Золотов -браво!!!

15:06    
Опять эти гнилые мрази. Бастрыкин, ну сколько можно? Иди на пенсию ублюдок херов, помидоры расти, да сорняки через лупу рассматривай. Ты уже же старый дед, маразматик. Сколько дел гнилых повозбуждал? А не хочешь идти на пенсию и все за власть борешься, тогда я желаю тебе сука скорее сдохнуть, чтобы  не было таких как ты в России.

14:26    
13:54. Также же думали антисоветчики в 1937г или белогвардейцы-врангелевцы в 1920 в Крыму...Знаешь, что мечты и желания их совершенно не сбылись, как не сбудутся и сегодняшних врагов Отечества-американских подстилок и поклонников евромерзостей!

13:54   РУССКИЙ МИР  
13:47 Собянин, Бастрыкин, Золотов - гнилые опоры захватившего власть отребья, а ты его шавка. Но я одолею вас, подлецов.

13:47    
Собянин, Бастрыкин, Золотов - надёжные защитники России, российского народа, РУССКОГО МИРА!!! Молодцы! Заметили, что все они этнические РУССКИЕ, ни одного жидомасона или бандеровца, к примеру... Не зря ВЕЛИКИЙ Сталин в июне 1945 поднял тост на приёме в честь ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне исключительно за РУССКИЙ народ, внёсший основной и решающий вклад в разгром фашизма!

13:35    
Преступный заговор с целью насильственного захвата (удержания) власти.

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