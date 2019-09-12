ИКМО "Владимирский округ" признало итоги выборов

Избирательная комиссия муниципального образования «Владимирский округ» утвердила результаты выборов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В муниципальный совет избрались 12 представителей «Яблока»: Елена Андрусенко, Евгений Топоров, Александр Корецкий, Валерий Шапошников, Денис Тихоненко, Дмитрий Прытков, Виталий Боварь, Елизавета Силаева, Илья Стадник, Ирина Гайсина, Денис Смирных и Денис Луговский. От «Справедливой России» депутатами стали Ксения Лаврова, Константин Зинкевич и Антона Иванов. Самовыдвиженцами избрались Елена Либерг, Ярослав Богданов, Нина Соболева, Зинаида Рослова и Елена Сегаль. Либерг, Богданов, Соболева и Сегаль в прошлом созыве представляли в совете «Единую Россию».

В МО «Владимирский округ» несколько дней не могли подвести итоги выборов. Накануне у администрации округа состоялся народный сход. Стоявшую в одиночном пикете члена УИК 2218 Любовь Крутенко задержали, но вскоре отпустили после беседы.

София Саттарова