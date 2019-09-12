Волжский священник назвал сектантами родителей, отказавшихся проводить в школе молебен

Волжский священнослужитель Александр Копейкин выразил уверенность, что родители школьников, отказавшиеся от проведения в одном из местных учебных заведений коллективного молебна, являются "сектантами". Заявление религиозного деятеля приводит Telegram-канал "Подъем".

"Общество у нас разношерстное, есть всякие сектанты, которые не хотят, чтобы церковь приходила к детям", - полагает Копейкин.

Священник рассказал, что ежегодный молебен должен был состояться ещё 6 сентября, однако внепланово он был отменен после жалобы родителей, пригрозивших учреждению проверкой прокуратуры на предмет принуждения детей к участию в религиозных обрядах.

Впрочем, по словам Копейкина, мероприятие всё же состоится, однако заставлять детей принимать в нем участие никто не будет.