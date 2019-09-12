Председатель ИКМО "Озеро Долгое" отказалась выдавать кандидатам от оппозиции копии жалоб

Глава ИКМО "Озеро Долгое" Галина Светлова 12 сентября отказалась выдавать копии жалоб об отмене выборов на УИК 1842 кандидатам от оппозиции и потребовала, чтобы участники выборов ушли из избиркома, сообщил "яблочник" Вячеслав Тутушкин.

Тутушкин рассказал, что в ИКМО ему и другим независимым участникам муниципальных выборов удалось попасть только при помощи сотрудника полиции. Глава избиркома отказалась выдавать копии документов, выключила в помещении свет и потребовала, чтобы участники выборов ушли.

- Мы обнаружили, что помещение с бюллетенями не опечатано должным образом. Председатель ИКМО отказывается выдавать документы, в числе которых была жалобы об отмене выборов на УИК 1842, - рассказал Тутушкин.

"Яблочники" и эссеры, которые шли кандидатами в муниципальные депутаты в МО "Озеро Долгое", требовали, чтобы избирком произвел пересчет на трех избирательных участках из-за возможных фальсификаций. Однако ИКМО не удовлетворила жалобы кандидатов от оппозиции. При этом избирком отменил итоги голосования на четвертом УИКе №1842 после претензии, которую написал единоросс Евгений Тарунтаев. Тутушкин, который дежурил в день выборов на участке №1842, рассказывал, что 8 сентября он предотвратил попытку фальсификации при помощи надомного голосования.