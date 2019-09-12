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14:34

В Госдуме предложили сажать чиновников за оскорбление россиян

фото ЗакС политика В Госдуме предложили сажать чиновников за оскорбление россиян

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан.

Старовойтов предложил ввести новую статью УК РФ «Оскорбление, совершенное должностным лицом». По задумке, оно предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, если оскорбление сопряжено с применением насилия или причинением тяжких последствий. Депутат считает, что существующей нормы, прописанной в КОАП, недостаточно, и она не удерживает чиновников от неуважения к гражданам.

В пример Старовойтов привел несколько случаев, когда чиновники и депутаты допускали неуважительные высказывания или действия. Среди них он упомянул поступок вице-спикера ЗакСа Анатолия Дроздова, оскорбительно исказившего фамилию журналистки Александры Гармажаповой, слова единоросса из Волгограда Гасана Набиева о том, что пенсии в 8 тысяч рублей получают только «тунеядцы и алкаши», которые «сами виноваты» и главу подразделения «Роскосмоса» Станислава Жаркова, назвавших жителей «хрущевок» «скотобазой».

18 марта был введен новый пункт ст. 20.1 КоАП, согласно которому граждан за  «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» штрафуют на суммы от 30 тысяч рублей. В том числе штрафы выписывают тем, кто неуважительно отзывается в соцсетях о чиновниках – например, о президенте Владимире Путине.

Сами чиновники нередко допускают некорректные высказывания о гражданах. в Югре сотрудницу районной администрации лишили премию за советы поднять «свою пятую точку» и «езжать в другие поселки» в ответ на жалобы жителей на закрытие единственного моста между населенными пунктами. Свердловская чиновница на встрече с молодежью заявила, что государство не просило россиян рожать, так что помощи от него ждать не стоит. Саратовская чиновница во время обсуждения размера прожиточного минимума для пенсионеров заявила, что 3,5 тысяч рублей в месяц достаточно для жизни, потому что «макарошки везде стоят одинакого».

ЗАКС.Ру вспоминал яркие и странные высказываниях чиновников и депутатов о россиянах прошлых лет.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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