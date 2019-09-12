Избранные мундепы потребовали прекратить преследования активистов в России

Избранные муниципальные депутаты от «Объединенных демократов» опубликовали заявление, в котором потребовали немедленного прекращения репрессий в отношении политических активистов в России, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе «Открытой России».

В заявлении депутаты указали, что пренебрежение конституционными и избирательными правами граждан ведет к «бессмысленным уличным столкновениям и надуманным уголовным делам». По их мнению, силовое преследование политиков и активистов, которые хотели участвовать в выборах, ведет «к разрушению всех демократических основ нашего государства».

Депутаты потребовали привлечь всех причастных к фальсификации итогов выборов, провести расследование всех фактов злоупотребления полномочиями со стороны глав комиссий и подконтрольных им членов, закрыть уголовные дела, связанные с митингами в Москве, прекратить преследование активистов, в том числе сотрудников штабов Навального и наказать всех правоохранителей, которые применяли силу к участникам акций в Москве и Петербурге.