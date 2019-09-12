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14:58

Избранные мундепы потребовали прекратить преследования активистов в России

фото ЗакС политика Избранные мундепы потребовали прекратить преследования активистов в России

Избранные муниципальные депутаты от «Объединенных демократов» опубликовали заявление, в котором потребовали немедленного прекращения репрессий в отношении политических активистов в России, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе «Открытой России».

В заявлении депутаты указали, что пренебрежение конституционными и избирательными правами граждан ведет к «бессмысленным уличным столкновениям и надуманным уголовным делам». По их мнению, силовое преследование политиков и активистов, которые хотели участвовать в выборах, ведет «к разрушению всех демократических основ нашего государства».

Депутаты потребовали привлечь всех причастных к фальсификации итогов выборов, провести расследование всех фактов злоупотребления полномочиями со стороны глав комиссий и подконтрольных им членов, закрыть уголовные дела, связанные с митингами в Москве, прекратить преследование активистов, в том числе сотрудников штабов Навального и наказать всех правоохранителей, которые применяли силу к участникам акций в Москве и Петербурге.

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15:57    
Всех прозападных мразей-врагов России на нары!

15:43   урбанина проклятая  
Ну вот и доказательство того чем планируют заниматься оппозиционные мундепы получив соответствующие мандаты - популизмом, а не конкретной работой в округе, каким образом муниципальные округа имеют отношение к политзаключенным? конкретно какие политзаключенные проживают на территориях округов куда удалось пройти данным депутатам? по проблемам изучения черных дыр он тоже будут делать заявления?

15:31    
Это не "репрессии", а преступная антиконституционная деятельность.

15:24    
Молодцы! Хватит выдумывать врагов и морочить людям голову.

15:18    
15:04 Ты не Россия, тролль. Ты и твой работодатель - сифилис, от которого надо лечить страну.

15:13    
15:04 угомонись уже, придурок, со своим западом и гомосеками.

15:04    
Россияне разные...Потому одни требуют прекращения репрессий, а другие категорически требуют массовых репрессий против прозападных бунтовщиков, пытающихся реально УНИЧТОЖИТЬ Россию в интересах Запада...Так и до Гражданской войны дело может дойти, если власть не придушит прозападников превентивными жёсткими мерами!

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