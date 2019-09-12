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Муниципал

15:08

Кобринский: Суд снесет выборы в "Черной речке"

фото ЗакС политика Кобринский: Суд снесет выборы в "Черной речке"

Результаты выборов в муниципальном образовании «Черная речка» должны отменить из-за недопуска, вопреки решению суда, кандидата от «Справедливой России» Павла Чупрунова, уверен член бюро петербургского отделения партии «Яблоко» Александр Кобринский.

- Суд снесет выборы в «Черной речке», однозначно, - заявил Кобринский во время пресс-конференции 12 сентября.

Он также допустил отмену выборов в МО «Гражданка», где, по его словам, напротив, не вычеркнули из бюллетеня снятого с выборов кандидата.

Руководитель петербургского отделения «Яблока» Екатерина Кузнецова ожидает, что в ноябре состоятся перевыборы сразу в нескольких муниципалитетах. «Яблочница» также спрогнозировала, что на ИКМО «Смольнинское» подадут порядка 10-15 исков, оспаривающие итоги выборов в «Смольнинском», где она сама избралась депутатом. По ее словам, один иск в суд уже поступил. Истцы из числа проигравших кандидатов недовольны тем, что названия партий в бюллетенях были написаны не полужирным шрифтом.

Сергей Еремеев


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