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15:38

В Москве назначили нового главу управления по борьбе с наркотиками после "дела Голунова"

фото ЗакС политика В Москве назначили нового главу управления по борьбе с наркотиками после "дела Голунова"

Новым начальником управления по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Москве стал Андрей Янишевский, сообщили в московской полиции.

Янишевский занял место Юрия Девяткина. Последнего отправили отставку из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого пытались обвинить в сбыте запрещенных веществ.

Янишевский – генерал-майор полиции, работал на протяжении почти двадцати лет на различных руководящих должностях. В том числе – был замначальника отдела по  борьбе с хищениями социалистической собственности в Москве и начальником Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России.

Девяткин был уволен указом президента Владимира Путина 13 июня, спустя два дня после того, как дело Голунова было прекращено. Его задерживали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков, в деле было немало несостыковок, указывающие на то, что наркотики журналисту могли подкинуть. Экспертиза не выявила следов употребления Голуновым запрещенных веществ.

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