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Муниципал

16:26

ГИК определил порядок жеребьевки для спорных моментов при выборах в муниципалитеты

Санкт-Петербургская избирательная комиссия определила, как необходимо проводить жеребьевку при одинаковом количестве голосов у нескольких кандидатов в муниципальные депутаты. Решение принято на заседании 12 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Дмитрий Краснянский сообщил, что спорная ситуация сложилась в двух МО: «Финляндский округ» и «Литейный округ». В каждом из них по два кандидата с одинаковым количеством голосов. Им предложат 10 конвертов с цифрами от 1 до 10, рассказал Краснянский. Каждый из кандидатов будет вытягивать по одному конверту по очереди, у кого сумма цифр в конвертах больше - тот и получит мандат, пояснил член ГИК.

В «Литейном округе» одинаковый результат показали Светлана Иванова («Единая Россия») и Дмитрий Эртман («Яблоко»).  В «Финляндском округе» одинаковое число голосов получили Бахтияр Адхамов («Единая Россия») и Эльвира Дурасова («Справедливая Россия»).

София Саттарова

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16:41    
Интересно ведёт себя Горизбирком. То он заявляет, что ИКМО полностью самостоятельны в принятии решений и он не может на них повлиять. То прямо указывает, как они должны проводить жеребьёвки. "Здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачиваем..."

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