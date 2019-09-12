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Муниципал

16:39

На результаты подсчета голосов в МО "Остров Декабристов" пожаловались в прокуратуру

фото ЗакС политика На результаты подсчета голосов в МО "Остров Декабристов" пожаловались в прокуратуру

Петербуржец Леонид Волков обратился в прокуратуру Василеостровского района с жалобой на результаты голосования в округе 22 МО «Остров Декабристов», сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Волков требует отменить итоги голосования  в округе 22, где после ручного пересмотра бюллетеней два кандидата от «Единой России» Наталья Иванова и Ольга Погосян, а также кандидат от ЛДПР Анастасия Давыдова получили сотни дополнительных голосов избирателей.

ЗАКС.Ру ранее подробно рассказывал о ситуации с выборами в МО «Остров Декабристов».

Елена Владыкина

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17:51    
Это не там ли где Барканов, бывший «главный финансист» ЗАКСа? Если так,то по другому не могло и быть. Подружки не прошли?  Главная цель- бабло, ничего дорогого.

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