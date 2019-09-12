На результаты подсчета голосов в МО "Остров Декабристов" пожаловались в прокуратуру

Петербуржец Леонид Волков обратился в прокуратуру Василеостровского района с жалобой на результаты голосования в округе 22 МО «Остров Декабристов», сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Волков требует отменить итоги голосования в округе 22, где после ручного пересмотра бюллетеней два кандидата от «Единой России» Наталья Иванова и Ольга Погосян, а также кандидат от ЛДПР Анастасия Давыдова получили сотни дополнительных голосов избирателей.

ЗАКС.Ру ранее подробно рассказывал о ситуации с выборами в МО «Остров Декабристов».

Елена Владыкина