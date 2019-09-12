Рекламная компания взыскала с Янкаускаса 80 тысяч рублей за незаконное использование её стендов

Компания "Реклама-в-доме" выиграла иск, поданный к незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Константину Янкаускасу: Зюзинский райсуд встал на её сторону и признал, что оппозиционер незаконно использовал размещенные на домах стенды для своей агитации.

Претензии были заявлены фирмой в начале августа в момент, когда Янкаускас пребывал под административным арестом. Заседание прошло без его лично участия, несмотря на то, что он просил об этом.

"Я не могу сказать, были там плакаты или нет, потому что находился под арестом. Сейчас подадим апелляцию и будем разбираться", - заключил политик.

По данным "СПАРК-Интерфакс", компания принадлежит Елене Жук. В 2015 году она заключила со столичными управами контрактов на сумму 35,1 млн рублей. После этого фирме удалось получить лишь несколько тендеров на сумму 386 тысяч рублей.