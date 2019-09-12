Зеленский подарил освобожденным морякам президентские часы и квартиры в Одессе

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с освобожденными моряками, арестованными в России за "провокацию" в Керченском проливе, и сообщил, что решил подарить им квартиры в Одессе, информирует УНИАН. По его словам, этот вопрос "уже решен".

Также украинцы получили в подарок президентские часы.

Напомним, моряки участвовали в обмене заключенными между Россией и Украиной, который прошел 7 сентября. Экстрадиция проходила по схеме "35 на 35".

Между тем до сих пор не известен список лиц, переданных РФ Украиной. Однако в нем точно присутствует журналист Кирилл Вышинский и бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах.

11 сентября украинское правительство решило выделить всем 35 украинцам, вернувшимся в страну после обмена заключенными с РФ, по 100 тысяч гривен.