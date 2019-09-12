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18:13

Прокурор просит 6 лет колонии для Павла Устинова, вывихнувшего росгвардейцу плечо

фото ЗакС политика Прокурор просит 6 лет колонии для Павла Устинова, вывихнувшего росгвардейцу плечо

Прокуратура запросила шесть лет колонии общего режима для демонстранта Павла Устинова, который, по версии следствия, во время столичной акции протеста 3 августа вывихнул сотруднику Росгвардии Александру Лягину плечо, передает "Дождь". Устинову инкриминируют часть 2 статьи 318 УК РФ.

Как считают следователи, на мероприятии будучи при исполнении попытался задержать Устинова, так как тот якобы был "активным участником митинга". После этого молодой человек оказал сопротивление, которое и привело к травме.

Прокурор настаивал также, что подсудимый унизил честь Лягина, причинив ему, помимо физической боли, нравственные страдания.

24-летний актер свою вину не признал. По его словам, он не участвовал в несогласованной акции, а стоял в стороне.

"В одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить специальными средствами, я не сопротивлялся ни разу", - поделился на заседании он.

Получивший вывих росгвардеец пожаловался ранее, что после акции ему пришлось провести в больнице 20 дней.

Напомним, в середине июля окружные избиркомы Москвы отказали в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы. После "забракованные" выдвиженцы заявили, что их подписи были посчитаны некорректно. С тех пор в столице еженедельно проходят акции протеста, в которых принимают участие граждане, требующие допуска незарегистрированных политиков до выборов. На несанкционированной акции 27 июля были задержаны "рекордные" 1373 человека, большинство - с применением грубой силы. Часто под руку попадали люди, к протесту не имевшие никакого отношения. Так, например, вышедшему на пробежку блогеру силовики сломали ногу. После Следком возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках".

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18:57    
Никто ему плеча не выворачивал. Бил со всей злости да не рассчитал.

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