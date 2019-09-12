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18:45

Подозреваемый по делу о сбитом "Боинге" экс-военный Цемах вернулся домой в ДНР

фото ЗакС политика Подозреваемый по делу о сбитом "Боинге" экс-военный Цемах вернулся домой в ДНР

Экс-командир противовоздушной обороны военного гарнизона, расположенного на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, Владимир Цемах, участвовавший в обмене заключенными между РФ и Украиной, вернулся домой в город Харцызск, расположенный неподалеку от Снежного, поделилась с "Настоящим временем" его дочь Мария Левченко-Цемах.

Накануне он разместила "ВКонтакте" заметку о том, что её отец возвращается на земли, подконтрольные сепаратистам.

12 сентября депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири уведомила общественность, что Цемах получил статус подозреваемого по делу о сбитом в 2014 году малазийском "Боинге".

В 2014 году Владимир Цемах занимал должность командира ПВО в Снежном, рядом с которым и был сбит пассажирский самолет. Военный был задержан украинскими спецслужбами в 2019 году.

Рейс MH17 "Малазийских авиалиний" был сбит над Украиной 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все погибли. Согласно выводам, к которым ранее, проведя необходимые экспертизы, пришла Международная следственная группа, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который прибыл на Украину из России. Комплекс якобы принадлежит Министерству обороны РФ. 

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