Депутаты ЗакСа и активисты уведомили Смольный о митинге против фальсификаций на выборах 17 сентября

Группа депутатов ЗакСа и активисты подали в Смольный уведомление о проведении акции против фальсификаций на выборах в гайд-парке на площади Ленина, сообщил в Facebook один из заявителей, депутат Максим Резник.

Заявители планируют провести митинг вечером 17 сентября. Заявленная численность – 200 человек: это предельно допустимое число участников, для которого не требуется согласование акции в гайд-парке. Цель митинга – «против фальсификаций на выборах и политических репрессий». Кроме Резника, среди заявителей – депутаты Борис Вишневский, Надежда Тихонова, Александр Егоров, активисты штаба Навального Денис Михайлов, Ольга Гусева, координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански и другие.

Изначально подобный митинг собирались провести 10 сентября, однако итоги выборов к тому времени не были подведены, и заявители отказались от мероприятия.

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