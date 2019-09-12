ГИК признал незаконным бездействие пяти ИКМО

Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрела жалобы на семь избирательных комиссий муниципальных образований. Решения по ним приняты на заседании 12 сентября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Две жалобы поступили от кандидатов в муниципальные депутаты, которые не смогли подать жалобы в муниципальные избиркомы МО «Адмиралтейский округ» и «Новоизмайловское». Выдвиженец в мундепы МО «Новоизмайловское» Андрей Стариков заявил, что до сих пор не может подать жалобу в ИКМО. Члены Горизбиркома предложили ему сделать это прямо на заседании ГИКа, где присутствовала секретарь муниципальной комиссии Елизавета Пастухова. Секретарь согласилась и приняла жалобу Старикова вместе с жалобой другого кандидата Максима Иванова в зале заседаний СПбИК.

При этом, Горизбирком всё же признал бездействие ИКМО «Адмиралтейский округ» и «Новоизмайловское» незаконным. Также городская комиссия обязала их принять жалобы и рассмотреть их до 18:00 часов 13 сентября.

Помимо этого, ГИК признал незаконным бездействие ИКМО МО «Металлострой» и «Озеро Долгое». Они рассмотрели полученные жалобы позже требуемого по закону срока, сообщил член Горизбиркома Олег Зацепа.

Также кандидаты жаловались, что не могли найти ИКМО МО №7 и «Комендатский аэродром» для подачи своих заявлений. Эти жалобы ГИК оставил без движения. Как отметил Зацепа, комиссии пояснили, что жалобы всё же приняли и рассмотрели.

На заседании 12 сентября Горизбирком в очередной раз признал незаконным бездействие ИКМО МО «Екатерингофский» - комиссия не уведомила заранее кандидатов в мундепы и членов комиссии с правом совещательного голоса (ЧПСГ) о своем заседании. Об этом рассказал один из выдвиженцев и ЧПСГ Федор Горожанко. Он заявил, что ИКМО постоянно сообщает о заседания за нескольких минут до них или, когда они уже идут. Горизбирком решил направить материалы дела в прокуратуру.

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