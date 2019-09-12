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19:31

Полиция не смогла выгнать кандидатов, требующих справедливости в ИКМО "Озеро Долгое"

фото ЗакС политика Полиция не смогла выгнать кандидатов, требующих справедливости в ИКМО "Озеро Долгое"

Председатель ИКМО «Озеро Долгое» Галина Светлова, ранее повторно ушедшая из помещения комиссии, вернулась в сопровождении полицейских около 19:00, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Светлова выключила свет, а майор полиции приказал всем уйти, угрожая привлечь к ответственности по статьей о самоуправстве. Вскоре в здание приехала член Горизбиркома Екатерина Фесик, которая убедила полицейского, что люди находятся в ИКМО обоснованно.

Сейчас кандидаты ожидают в здании комиссии депутата Госдумы Олега Нилова, парламентариев ЗакСа Ирину Иванову и Надежду Тихонову, а также лидера петербургских справедливороссов Марину Шишкину.

Члены ИКМО и кандидаты требовали показать им мешки с бюллетенями, чтобы убедиться в наличии пломб на них. Они опасаются, что мешки вскрывали и вносили исправления в избирательную документацию. Им в этом отказывали, глава ИКМО уже покидала помещение и возвращалась с пожарными, которые признаков воспламенения в офисе не нашли. Итоги выборов в МО «Озеро Долгое» не подведены до сих пор, хотя прошло уже четыре дня с момента выборов.

Сергей Еремеев


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20:58    
Икмо уволить в полном составе с запретом занимать госдолжности.

19:52    
Несчастная Светлова! Не дают ей подменить бюллетени! Плакали премии и бонусы...

19:38    
субботин оплошал?

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