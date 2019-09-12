Нилов и Шишкина поговорят с главой "Справедливой России" Мироновым о ситуации в ИКМО "Озеро Долгое"

Депутат Госдумы Олег Нилов и лидер «Справедливой России» в Петербурге Марина Шишкина намерены срочно поставить в известность главу партии Сергея Миронова по ситуации в ИКМО «Озеро Долгое», передает корреспондент ЗАКС.Ру.

И Нилов, и Шишкина прибыли на место событий. Нилова ввела в курс дела член Горизбиркома Екатерина Фесик. Перед этим полицейские пытались выгнать из помещения комиссии наблюдателей и кандидатов, но отступили, когда приехал Нилов.

Депутат предложил выставить полицейский пост и позволить кандидатам присутствовать рядом, пока им не покажут опломбированные мешки с бюллетенями. Начальник полиции Приморского района Андрей Зеленков в ответ предложил опечатать все помещение и выставить перед входом в ИКМО бойцов Росгвардии.

«Мы это уже проходили. Крысы приедут и сгрызут», - ответил Нилов. Полицейские ушли совещаться.

Шишкина, приехав к ИКМО, поблагодарила полицейских за «предотвращение преступления». Она поддержала позицию кандидатов, которые выступают за отмену выборов в этом муниципалитете.

Члены ИКМО и кандидаты требовали показать им мешки с бюллетенями, чтобы убедиться в наличии пломб на них. Они опасаются, что мешки вскрывали и вносили исправления в избирательную документацию. Им в этом отказывали, глава ИКМО уже покидала помещение и возвращалась с пожарными, которые признаков воспламенения в офисе не нашли. Итоги выборов в МО «Озеро Долгое» не подведены до сих пор, хотя прошло уже четыре дня с момента выборов.

Сергей Еремеев

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